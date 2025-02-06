Необычная прогулка посла Великобритании по улицам Баку

Недавно посольство Великобритании в Азербайджане сняло и опубликовало видео на котором посол Фергус Олд, прогуливаясь по улицам Старого города в Баку в традиционном шотландском килте, неожиданно встретил еще одного человека в таком же наряде, играющего на волынке, передает Day.Az.

Удивленный дипломат с улыбкой сказал на английском: "Погодите, в этом городе хватит места только для одного шотландца в килте." Однако музыкант ответил ему: "Здесь хватит места для нас обоих."

Затем посол шутливо заметил: "Это не так уж сложно, даже я мог бы играть на волынке."

На это музыкант ответил ему на азербайджанском, продемонстрировав знание языка. Посол взял волынку, попытался сыграть, но, не смог, признавшись на азербайджанском: "По правде, это трудно."

После этого он с улыбкой пожал руку музыканту и продолжил свой путь. Однако, сделав несколько шагов, оглянулся и с удивлением услышал, как тот исполняет на волынке известную азербайджанскую народную песню "Cücələrim" (Джюджялярим).