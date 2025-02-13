Названо число азербайджанцев, убитых за период армянской агрессии

Как сообщалось, 13 февраля продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого в пытках, наемничестве, нарушении законов и обычаев войны, терроризме, финансировании терроризма и других преступлениях.

Day.Az сообщает, что во время суда помощник генерального прокурора по особым поручениям Тугай Рагимли объявил об ущербе, нанесенном преступной организацией, участвовавшей в агрессивной войне, развязанной Арменией, оборонному арсеналу азербайджанской армии, экологии и природе Азербайджана, а также о количестве убитых гражданских лиц и военнослужащих, а также покушений на убийство.

Было отмечено, что в период с 1988 по 2024 годы было умышленно убито в общей сложности 18 351 человек, в том числе 3053 мирных жителя, 15 298 военнослужащих, из них 17 607 мужчин, 744 женщины и 401 ребенок, телесные повреждения различной степени тяжести получили в целом 55 177 человек, в том числе 3 710 гражданских лиц, 51 467 военнослужащих, из них 54 103 мужчины, 1 074 женщины, 457 детей.

Напомним, что Рубену Варданяну предъявлено обвинение в совершении деяний, предусмотренных статьями 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Он также обвиняется в совершении деяний, предусмотренных статьями 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп), 318 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) и другими статьями Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.