Автор: Лейла Таривердиева

В связи с судебным процессом в отношении Рубена Варданяна его защитники и сторонники изощряются в описании достоинств этого бывшего гражданина России. Читая список его достоинств, рисуется образ просто идеального и даже святого человека. Он и благороден, и честен, и добр, и щедр, и ночей не спит в думах о страждущих.

Находятся те, кто упрекает азербайджанцев в неблагодарности. Мол, он, Варданян восстановил на свои деньги "персидскую" мечеть в Шуше, а мы даже не вспоминаем об этом.

Зачем же не вспоминаем - вспоминаем, и армянской стороне как раз было бы выгоднее, если бы мы об этом на самом деле забыли. Потому что якобы реставрация азербайджанской мечети Юхары Говхар-ага на самом деле была актом фальсификации и очередным шагом по стиранию азербайджанской истории Карабаха.

В 2016 году сепаратистский режим подписал "договор" с иранской компанией, которой была поручена фальсификация этого исторического памятника. Осуществление этих работ проходило в рамках фонда "Инициативы развития Армении", принадлежащего Варданяну, и другого сомнительного фонда под названием "Возрождение восточного исторического наследия". Оккупированные территории уже рассматривались армянской стороной как "восточная Армения", а тут еще казахстанский бизнесмен по фамилии Баранбаев объявился. Во время незаконного посещения оккупированных территорий Азербайджана, бизнесмен с говорящей фамилией выразил желание пожертвовать крупную сумму на восстановление мечети. Фальсификация памятника началась в 2017 году и завершилась 2019 году. Присутствовавший на мероприятии министр культуры Армении Лерник Ованнисян назвал подвергшийся вандализму памятник "символом армяно-иранской дружбы". Напомним, что до так называемой реставрации в мечети армяне содержали скот.

Рубену Варданяну очень хотелось выглядеть меценатом, а его "романтичному" образу недоставало флера толерантности. Юхары Говхар-ага, разрушенная и оскверненная оккупантами, должна была стать символом несуществующей в природе армянской толерантности. Как и Голубая мечеть в Ереване, которая подверглась не менее глубоким фальсификациям и служит сейчас инструментом пропаганды для Еревана. "Восстановление" мечети в Шуше тоже должно было стать аргументом в пользу мнимой толерантности армянства. Но этому памятнику повезло - долго простоять в статусе "армяно-иранского научного культурного центра" ему не пришлось.

После освобождения города началась реальная реставрация памятника духовной культуры азербайджанского народа. Говхар-ага была тщательно восстановлена с учетом ее первозданного облика. Были удалены все новоделы и фальсификации, и в июле 2023 года духовный центр был передан верующим.

Надеемся, те, кто так стремился напомнить нам о "подвигах" Варданяна в Шуше, удовлетворены? Если написанное здесь им не понравилось, так они сами виноваты - напоминать не надо было.