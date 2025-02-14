Автор: Байрам Эльшадов

Недавняя публикация официального агентства правительства Армении "Арменпресс", утверждающая, что Азербайджан якобы активно уничтожает армянские культурно-исторические памятники, является типичным примером реваншизма и дезинформации. Это заявление является не только лживым, но и направлено на дискредитацию Азербайджана в глазах международного сообщества.

После завершения 44-дневной войны Азербайджан восстановил историческую справедливость и свою территориальную целостность, осовободив земли, которые около 30 лет находились под армянской оккупацией. Важно отметить, что Азербайджан с самого начала заявлял о своём намерении восстанавливать и сохранять культурное наследие всех этнических групп, включая армян. Официальный Баку проявил готовность обеспечить охрану исторических памятников, независимо от их происхождения.

Если рассматривать историю армянской оккупации Карабаха, то именно в этот период было разрушено огромное количество азербайджанских культурных и исторических памятников. На захваченной армянами территории было уничтожено более 50 тысяч азербайджанских памятников, 65 из 67 мечетей, существовавших на освобожденных землях, были полностью разрушены. Оккупанты содержали в азербайджанских мечетях свиней и коров, разрушили до основания города и села. Эти разрушения не получили должного международного осуждения, в отличие от лживых обвинений против Азербайджана.

Существует множество документальных подтверждений разрушений, совершённых армянскими вандалами в период оккупации. В частности, фото- и видеоматериалы, на которых запечатлены разрушенные мечети и другие азербайджанские памятники в Карабахе, могут служить доказательством уничтожения культурных объектов. В некоторых случаях армянские силы даже осквернили мусульманские кладбища и захватывали культурные ценности.

Азербайджанская сторона подчеркивает важность сохранения культурного наследия для всех народов. Несмотря на усилия армянских сил по разрушению азербайджанских памятников, страна продолжает активно заниматься восстановлением разрушенных объектов. Примером этому служат работы по реставрации мечети Ашагы Говхар-аги.

Заявления "Арменпресс" о якобы "уничтожении армянских памятников" не являются случайными. Это часть широкой политической пропаганды, направленной на создание ложного имиджа Азербайджана как страны, не уважающей культурное наследие. Эти обвинения служат лишь для оправдания несправедливых действий Армении в отношении азербайджанских объектов и территории, которые она держала под оккупацией.

Таким образом, обвинения, озвученные армянскими СМИ, демонстрируют отсутствие стремления правительства Армении к миру и стабильности в регионе. Вместо того чтобы искать пути примирения, армянская сторона продолжает распространять ложные обвинения, которые лишь способствуют разжиганию напряженности, усугубляют напряженность и показывают отсутствие реальной готовности к конструктивному диалогу. Эти действия продолжают культивировать ненависть и вражду, что противоречит принципам мира и взаимного уважения.