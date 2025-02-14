https://news.day.az/politics/1730396.html

Продолжается судебный процесс над лицами армянского происхождения, обвиняемыми в преступлениях против мира и человечности, военных преступлениях и других тяжких преступлениях

14 февраля продолжилось рассмотрение уголовного дела в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левы Мнацаканяна и других, которые обвиняются в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, в том числе в подготовке и ведении...