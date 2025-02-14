https://news.day.az/politics/1730396.html Продолжается судебный процесс над лицами армянского происхождения, обвиняемыми в преступлениях против мира и человечности, военных преступлениях и других тяжких преступлениях 14 февраля продолжилось рассмотрение уголовного дела в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левы Мнацаканяна и других, которые обвиняются в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, в том числе в подготовке и ведении...
Продолжается судебный процесс над лицами армянского происхождения, обвиняемыми в преступлениях против мира и человечности, военных преступлениях и других тяжких преступлениях
14 февраля продолжилось рассмотрение уголовного дела в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левы Мнацаканяна и других, которые обвиняются в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, в том числе в подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, насильственном удержании власти и многочисленных других преступлениях в результате военной агрессии Армении.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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