ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии

ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии, сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"20 марта с 12:30 до 15:15 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлениях населенных пунктов Ханазах Горусского района и Заркенд Басаркечарского района, подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии", - говорится в сообщении ведомства.