https://news.day.az/politics/1738840.html ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии, передает Day.Az. Новость обновляется
ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии
ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии, сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
"20 марта с 12:30 до 15:15 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлениях населенных пунктов Ханазах Горусского района и Заркенд Басаркечарского района, подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии", - говорится в сообщении ведомства.
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