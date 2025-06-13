https://news.day.az/politics/1760248.html Эти лица смогут получить дипломатический паспорт Министерство иностранных дел Азербайджана расширило список лиц, которым будут выдаваться дипломатические паспорта. Как сообщает Day.Az, этот вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в закон "О паспортах", который обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).
Эти лица смогут получить дипломатический паспорт
Министерство иностранных дел Азербайджана расширило список лиц, которым будут выдаваться дипломатические паспорта.
Как сообщает Day.Az, этот вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в закон "О паспортах", который обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).
Согласно законопроекту, получить дипломатический паспорт смогут и заместители руководителя отдела или приравненного к нему структурного подразделения Администрации Президента Азербайджанской Республики.
Законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.
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