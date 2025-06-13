Эти лица смогут получить дипломатический паспорт

Министерство иностранных дел Азербайджана расширило список лиц, которым будут выдаваться дипломатические паспорта.

Как сообщает Day.Az, этот вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в закон "О паспортах", который обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно законопроекту, получить дипломатический паспорт смогут и заместители руководителя отдела или приравненного к нему структурного подразделения Администрации Президента Азербайджанской Республики.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

Ранее мы сообщали, что между Азербайджаном и Китаем отменен визовый режим.