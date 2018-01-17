Мать убитого 1 марта армянина: Рада, что пять лет не вижу лица Сержа Саргсяна

В этом году исполняется 10 лет со дня разгона акции протеста в Ереване, в результате которой были убиты десять человек, многие получили ранения. Против народа была направлена армия, и план подавления митинга разрабатывал сам тогдашний глава Генштаба Сейран Оганян.

За прошедшие годы власти и правоохранительные органы Армении ничего не сделали для выявления и наказания виновных в этой трагедии. А главный виновник, нынешний президент Серж Саргсян взошел на армянский трон как раз после тех выборов, против которых и протестовали ереванцы.

О событиях десятилетней давности сегодня многие вспоминают в связи с призывами оппозиционной фракции "Елк" к армянскому народу начать акции протеста против тотальных подорожаний.

"У меня нет никакой надежды, что народ выйдет на улицу. Народ не выйдет на улицу, потому что это продавшийся народ. Это десятитысячедрамовый народ. Этот народ куплен и является рабом властей", - в беседе с Первым Информационным сказал отец погибшего 1 марта Гора Клояна - Саргис Клоян.

По словам Саргиса Клояна, продавшийся за 10 тысяч драмов народ никогда в жизни не выйдет на улицу - будь то с протестом против подорожаний или с требованием раскрыть преступление 1 марта. "Я так не считаю", - сказал Клоян, добавив, что независимо от всего, они 1 марта вместе с АНК выйдут на улицу - почтить память жертв событий 2008 года. "И в этот день вы увидите - сколько людей выйдет на улицу, сколько людей вообще вспомнят о событиях 1 марта. А вообще, думать, что люди могут выйти на улицу и потребовать смены власти, я в это не верю. А причина этого в том, что основная оппозиция покинула страну", - сказал Клоян, добавив, что в стране осталось очень мало людей, и это те, которым некуда ехать, у которых нет работы, и они выбрали вариант продаться за 10 тысяч драмов. "Сейчас в стране нет оппозиции. А борющаяся оппозиция покинула страну, потому что впредь не хотела, чтобы гибли ее сыновья, сидели без работы, и уехали, чтобы заработать себе на кусок хлеба", - заключил Клоян.

Мать погибшего 1 марта Тиграна Хачатряна - Алла Ованнисян сказала, что 10-я годовщина жертв 1 марта должна стать поводом, который выведет народ на улицу и подвигнет на борьбу. "Я сейчас не в Армении, пять лет не могу посетить сына, но то, что я сейчас не включаю телевизор, не вижу лица Сержа - это меня в каком-то смысле удовлетворяет. И я понимаю, что если бы я последние пять лет провела в Армении, мне было бы еще хуже. Я не жду ничего хорошего от преступных властей, возглавляемых Сержем Саргсяном, и также понимаю и разочарование народа", - заключила Алла Ованнисян.

Тема событий 1 марта в Ереване станет основным лейтмотивом предвыборного периода в Армении, который продлится до апреля, когда в силу вступит новая конституция страны. Но уже сегодня многие признают, что негодование граждан не будет услышано ни до, ни после апреля, так как у руля власти, просто в новой ипостаси, останется тот самый преступный клан и лично Серж Саргсян.

Зульфугар Ибрагимов