Кровавый январь показал миру цену азербайджанской государственности - МНЕНИЕ ИЗ ПАКИСТАНА

20 января - это не просто трагическая дата, а день олицетворения непоколебимой национальной воли всего азербайджанского народа.

Об этом сказал Day.Аz директор Института мира и дипломатических исследований, президент азербайджано-пакистанского форума дружбы, известный пакистанский политолог Мухаммад Асиф Нур.

По его словам, события 20 Января в истории Азербайджана - это военное преступление, учинённое советскими войсками в отношении азербайджанских граждан, кровавый террор, совершенный по инициативе армянских бандитских отрядов и сил проармянской направленности.

"Силы, которые хотели бы дестабилизировать ситуацию в Азербайджане и во всем регионе, были всегда, к сожалению, они существуют и сегодня, и события, произошедшие в тот трагический день, показали значимость освободительного движения в Азербайджане. Этот день показал всему миру цену истинной свободы и независимости, во имя которой граждане Азербайджана принесли в жертву собственные жизни", - сказал наш собеседник, отметив, что не далек тот день, когда азербайджанские земли будут полностью освобождены от оккупации армянских захватчиков, а территориальная целостность страны будет вновь восстановлена.

Политолог отметил, что Пакистан скорбит вместе с братским азербайджанским народом, чтит светлую память жертв трагедии 20 января и полностью поддерживает государственную политику Азербайджана, нацеленную на нерушимость своих границ.

Отметим, что в ночь с 19 на 20 января 1990 года были убиты 137 и ранены 744 гражданских лица, незаконно арестован 841 человек. Введенные в Баку советские войска уничтожили 200 квартир и домов, 80 автомашин, в том числе кареты скорой помощи, большое количество личного и государственного имущества.

Матанат Насибова