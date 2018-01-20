20 Января - день скорби, гнева и гордости

20 января в Азербайджане отмечается трагическая дата - 28-я годовщина ввода советских войск в Баку.

В ночь с 19 на 20 января 1990 года подразделения советских войск, введенные в столицу Азербайджана по распоряжению руководства СССР, устроили кровавую бойню на улицах Баку. Ввод войск сопровождался расправами с гражданским населением, целенаправленным уничтожением мирных граждан в домах и транспортных средствах, актами вандализма и ничем не оправданной жестокостью. Всего за время экспансии было убито 147 гражданских лиц, как в Баку, так и в регионах республики, 744 были ранены. Вошедшими войсками были разгромлены и сожжены 200 домов и квартир, 80 автомашин, в том числе и карет скорой помощи, уничтожено государственное и личное имущество в общей сложности на 5637286 советских рублей. Это была война советского руководства против своего народа под предлогом якобы "угрозы государственного переворота". В безоружный Баку вошли и въехали на танках и бронетранспортерах около 40 тысяч вооруженных солдат, которые не щадили никого.

Свидетельства очевидцев ужасают. Истории людей, переживших кошмар, случайно оказавшихся на улицах или настигнутых пулей в своих домах. Рассказы врачей, которым приходилось делать сложные операции при свечах и факелах из газет, так как в городе был отключен свет. А раненых все подвозили и подвозили, и, к сожалению, спасти в таких условиях удалось далеко не всех. А тем временем на улицах военные стреляли по машинам скорой помощи, расстреливали врачей и добивали раненых.

Рассказывают также, что армия намеревалась вывести многочисленные трупы погибших на военных кораблях, но несколько десятков гражданских судов, в том числе нефтяных танкеров, заблокировали Бакинскую бухту, не позволив этого сделать, несмотря на то, что по ним велся огонь. А 22 января состоялись похороны шехидов, и за гробами шла траурная процессия из почти миллиона человек, которым было все равно, что с крыш зданий на них нацелены пулеметы и следующими жертвами могут стать уже они...

Ночь на 20 января 1990 года стала точкой отсчета, после который Азербайджан уже не мог быть прежним. Стало ясно, что единой страны больше нет, а может, ее не было никогда. Центральная власть, давшая добро армянским националистам на агрессию, допустившая убийство детей и стариков в Баку, больше не могла считаться "своей" и азербайджанскому народу с ней было не по пути.

Сегодня за пределами Азербайджана находятся те, кто пытаются оправдывать действия советских войск, кто-то называет их чуть ли не спасителям. Но это лишь отговорки, призванные стереть память о кровавом январе и убедить хотя бы самих себя в том, что невинная кровь была пролита ими правильно.

Акция подавления народных протестов в Баку против армянской агрессии силами советской армии оказалась самой жестокой на пространстве Союза, когда уничтожались не только участники уличных протестов, но и не имеющие к ним отношения граждане. Все, что произошло той ночью, хорошо известно и задокументировано. Известно, что люди расстреливались в своих домах, у подъездов, в автобусах и автомобилях, давились танками, закалывались штыками. Эти люди не были боевиками, как их пыталась первое время представить советская, а потом российская и армянская пропаганда. Кто сомневается, может пройтись вдоль могил Аллеи шехидов, где под звуки шагов и шум сосен покоятся невинные жертвы той кровавой ночи.

На могилах павших всегда свежие цветы, красные гвоздики, которые после 20 января стали в Азербайджане символом скорби. Их больше не дарят на день рождения, с ними не приходят на свидание к любимым.

В день 28-й годовщины Аллея с новой силой вспыхнет красным огнем. Его принесет с собой нескончаемый людской поток.

Память о событиях 20 января нужна азербайджанскому народу не для ненависти и мести. Не для этого граждане приводят на Аллею шехидов своих детей. Не для этого. А для того, чтобы те помнили и знали, что Азербайджан никому и никогда не поставить на колени.

Аллах рехмет элесин!