В карабахском урегулировании для России важен диалог между Баку и Ереваном - ВЗГЛЯД ИЗ МОСКВЫ

В своем недавнем заявлении покарабахскому урегулированию Сергей Лавров напомнил о позиции российской стороны, которая заключается в необходимости поддержания мира в регионе, недопущении кровопролития с обеих конфликтующих сторон.

Такое мнение высказал Day.Az известный российский политолог Дмитрий Родионов, комментируя очередное заявление главы российского МИД С. Лаврова.

Напомним, что на днях глава МИД РФ заявил о том, что сторонам карабахского конфликта необходимо для продвижения в переговорах отказаться от недоверия друг к другу, при этом, использовав наработки казанского саммита 2011 года.

По словам Лаврова, важно отойти от недоверия, которое по-прежнему еще иногда проявляется в ходе переговоров, и сконцентрироваться на реалистичных, прагматичных идеях, которые имеются в достатке.

Эти идеи нужно "положить на бумагу"- считает российский дипломат.

По словам эксперта, Россия не может быть на чьей-либо стороне в этом конфликте, и она заинтересована в сотрудничестве с обеими его сторонами.

"Армения - член ЕАЭС и ОДКБ, Азербайджан - стратегический партнер Москвы. В этих условиях Москва крайне заинтересована в том, чтобы на Южном Кавказе не было никакой войны", - сказал эксперт.

По словам, Дмитрия Родионова, Россия вновь и вновь призывает вести переговоры.

"Отказ от взаимного недоверия - это первый, но очень важный шаг, без которого не будет движения вперед. В нынешней реальности - это единственный способ избежать эскалации, а это сегодня стратегическая цель для всех. Итоговый консенсус возможен в том случае, если удастся сохранить долговременный прочный мир, тогда есть надежда, что в будущем все же будет найден какой-то выход из этого положения", - считает эксперт.

В заключение политолог привлек внимание к тому, что конструктивные предложения, наработки предыдущих встреч и переговоров, действительно есть уже сегодня, и их можно и нужно использовать, о чем и напоминает Лавров.

Матанат Насибова