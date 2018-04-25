Новые лица балагана в Армении – «Тупой Гагик», Ким Кардашьян и «бабушка РПА»

В одной популярной в советское время песне были такие слова: "Есть у революции начало, нет у революции конца". То же самое можно сказать и про тот балаган, который происходит в Армении. Комичность действа очевидна всем, кто хотя бы поверхностно знаком с ситуацией в РА. Начать стоит с того, что сами участники акций протеста напрочь отказывались проводить параллели между происходящим в РА и тем, что имело место в Украине. Мол, не Майдан у нас, а что-то другое. Что именно, правда, не уточняли.

Почему? Да потому, неудобно как-то признаваться в том, что глупо называть революцией те действия, в результате которых никаких существенных перемен в стране, за исключением ухода Сержика, не произошло. Да и не будет их. Вон, Пашинян практически слово в слово повторяет те же тезисы, что ранее озвучивал Саргсян. И касательно армянской армии, и касательно неспособности РА обеспечивать охрану своих государственных границ, и касательно внешнеполитического вектора развития Армении.

То есть, даже если Пашинян в итоге сядет в премьерское кресло, а это уже будет настоящей комедией, то "новая" Армения ничем не будет отличаться от "старой". Разве что аплодисменты она сорвала за устранение Сержика. Причем, занимательно слушать, как уже началось в ряде зарубежных СМИ возвеличивание Сержа Саргсяна.

Особо стараются давно известные манипуляторы, активно работающие на США. Они уже тиражируют мысль о том, что Саргсян не стал расстреливать свой народ, в отличие от беглого президента Украины Януковича потому, что "был армянином", то есть не был готов убивать свой народ. Авторы этой "могучей" мысли забывают о том, что первый президентский срок Сержика был добыт через кровавое подавление акций протеста в 2008 году.

Тогда погибли 10 человек, а сотни человек получили ранения. Смешны и нелепы попытки сваливать всю эту бойню на второго президента РА Роберта Кочаряна, обеляя Саргсяна. Они всегда действовали в тандеме, они оба представляют карабахский клан, они оба были выдвиженцами и ставленниками криминально-олигархического режима. И оба они - вчерашние карабахские сепаратисты, руки которых по локоть в крови как азербайджанского, так и армянского народов. И попытка обелить убийцу и сепаратиста, мягко говоря, смешна. Говоря же жестче - аморальна.

Смешно было наблюдать и за процессами, которые уже произошли в РА. Там уже начался процесс дележа власти. Прямо на улицах. Нередко этот процесс заканчивался личным фиаско особо активного политика. Таковой, к примеру, является небезызвестная депутат парламента РА от партии "Оринац Еркир" Заруи Постанджян. Она рвалась что-то сказать с трибуны перед толпой собравшихся, но ей не дали это сделать. Заруи припомнили, что совсем недавно она называла Никола Пашиняна предателем.

Прошло совсем немного времени и стало понятно, чего ради старалась Постанджян. То была попытка напомнить об "оппозиционной" сущности партии "Оринац еркир". И нет ничего удивительного в том, что лидер этой партии Артур Багдасарян уже заявил, что единственным путем разрешения сложившейся в Армении внутриполитической ситуации является проведение досрочных парламентских выборов и "Оринац еркир" примет в них участие.

И тут имеет смысл напомнить, что из данной партии такая же оппозиция, как девственница из порнозвезды. Приведу конкретный пример деятельности данной партии в тот год, когда Сержик начал мотать свой первый президентский срок. Итоги выборов тогда были привычно и тотально сфальсифицированы, начались акции протеста оппозиции. Так вот, на призывы оппозиции объединиться Артур Багдасарян не ответил, и за день до трагедии 1-го марта - 29-го февраля 2008 года, Серж Саргсян и Артур Багдасарян подписали коалиционный меморандум.

В итоге в центре Еревана произошла бойня, кровавое подавление протестов, а 4-го мая 2008 года указом Сержа Саргсяна Артур Багдасарян был назначен секретарем Совета национальной безопасности при президенте РА. Вот такой вот "оппозиционер" хочет сейчас остаться на плаву, а если получится, то и увеличить свой политический вес. Правда, это не самый смешной пример того, что ныне происходит в Армении.

Политсовет партии "Процветающая Армения" распространил заявление, отметив, что присоединяется к инициативе "Мой шаг". "С учетом того обстоятельства, что партия "Процветающая Армения" под руководством Гагика Царукяна заявила, что присоединяется к волне общенародного протеста и стоит рядом с народом, мы призываем всех наших однопартийцев во всех марзах Армении и столице Ереване мобилизоваться и выйти на улицу, быть рядом с народом. Мы всегда были и будем рядом с нашей нацией и соотечественниками", - говорится в заявлении.

Смешно не только то, что в ППА так долго думали-гадали на предмет того, стоит ли им и далее играть роль силы, которая "наполовину беременна" оппозиционностью. Куда веселее то, что в конечном итоге "быть с народом" решил и самый состоятельный армянский олигарх Гагик Царукян. Он же - "Доди Гаго", то есть "Тупой Гагиг". Такая вот кликуха человека, который в свое время сидел в тюрьме за изнасилование, а теперь является опорой и надеждой армянской "революции".

Ну и - вишенка на торт. Модель и жена знаменитого рэпера Канье Уэста Ким Кардашьян у себя в твиттере опубликовала фотографию из своего путешествия в Ереван в 2015 году. Тогда она встретилась со многими жителями Еревана, в том числе и с некой бабушкой. "Я опубликовала эту фотографию, потому что эта женщина тронула мое сердце, и для меня она представляет собой сердце многих сильных армян", - отметила Ким Кардашьян.

Так она вроде бы поддержать протестующих хотела. И что в итоге? Конфуз, однако, приключился. Пользователи из Армении указали на то, что женщина на фотографии - сторонница Республиканской партии Армении, против которой и выступали в течение двух недель люди по всей стране... Ее так и зовут в Армении - "бабушка РПА". Она и руки членам РПА целовала, и благословляла их. А теперь, по логике Кардашьян, она и есть олицетворение победы того, что в РА справедливо стесняются называть бунтом. Потому, что в реальности там - веселый балаган, которому нет конца.

Акпер Гасанов