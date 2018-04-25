Гагик Царукян сдался Пашиняну
25 апреля 2018 11:41 399
Вчера состоялась встреча Никол Пашинян - Гагик Царукян, на которой было принято решение о том, что фракция блока "Царукян" проголосует за кандидатуру Никола Пашиняна на выборах премьер-министра, передает Day.Az со ссылкой на News.am.
Об этом пишет газета "Жаманак", ссылаясь на свои собственные источники. "Возможно, Пашинян в качестве ответного жеста включит представителей альянса "Царукян" в состав своего временного правительства", - отмечает издание.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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