Гагик Царукян сдался Пашиняну

Вчера состоялась встреча Никол Пашинян - Гагик Царукян, на которой было принято решение о том, что фракция блока "Царукян" проголосует за кандидатуру Никола Пашиняна на выборах премьер-министра, передает Day.Az со ссылкой на News.am.

Об этом пишет газета "Жаманак", ссылаясь на свои собственные источники. "Возможно, Пашинян в качестве ответного жеста включит представителей альянса "Царукян" в состав своего временного правительства", - отмечает издание.