Эрдоган: Турция продолжит поддерживать Азербайджан в карабахском конфликте
Турция продолжит оказывать поддержку Азербайджану в вопросе нагорно-карабахского конфликта, сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре во время совместной пресс-конференции с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщают в среду турецкие СМИ.
По словам Эрдогана, вопрос решения нагорно-карабахского конфликта является для Турции вопросом национальным, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Он также отметил, что отношения между Турцией и Азербайджаном развиваются во всех направлениях.
Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.
В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.
Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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