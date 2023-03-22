Назван способ "скрытно" читать сообщения в Telegram
Руководитель направления центра компетенций по информационной безопасности Группы Т1 Валерий Степанов в беседе с агентством "Прайм" назвал способы, как "скрытно" прочитать сообщения в Telegram, передает Day.Az.
По словам Степанова, самый простой - прочитать push-уведомления на разблокированном устройстве (например, телефоне, смарт-часах), не открывая чат в приложении. Также можно открыть предварительный просмотр чата в самом Telegram, удерживая нажатием диалог с отправителем сообщения.
Владельцы iOS могут включить на устройстве авиарежим, прочитать переписку и выйти из приложения. После выключения авиарежима и включения сигнала сотовой связи ваш собеседник не получит уведомление о прочитанном сообщении, заявил киберэксперт.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре