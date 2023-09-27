Женщине дали совет после негативной реакции друзей на ее развод

Если после развода от одного из супругов отвернулись друзья, нужно дать им время, чтобы остыть, считает коуч по отношениям Колин Нолан. Такой совет она дала в колонке для Mirror.

К Нолан обратилась 48-летняя женщина, попавшая в сложную ситуацию. По ее словам, после 20 лет брака она решила развестись, поскольку страсть в отношениях исчезла. Муж был уязвлен ее решением и хотел наладить брак, но понимания не встретил.

Для женщины стала сюрпризом негативная реакция друзей, с которой она столкнулась при разводе. "Проблема в том, что наши друзья, в основном, пары, охладели ко мне. Они поддержали мужа, а я осталась одна. Его везде приглашают, а я в списки не попадаю", - пожаловалась она.

Нолан отметила, что при разводе неизбежно приходится "разводиться" и с частью своего окружения. "В вашем случае общие друзья больше сочувствуют бывшему мужу, потому что это вы захотели развода, съехали от него и начали новую жизнь. Они были общими друзьями, а не только вашими. Наверняка у вас есть другие или вы без труда заведете новых", - ответила специалистка.

Если все-таки есть желание сохранить прежних друзей, продолжила Нолан, нужно выдержать время. "Пускай пыль уляжется. Когда друзья увидят, что вы оба в порядке и справляетесь, они расслабятся. Я бы с ними не конфликтовала, но можно обсудить эту ситуацию, назвать ее трудной для всех, подчеркнуть, что вы хотите остаться друзьями", - заключила она.