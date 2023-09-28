https://news.day.az/popularblog/1601987.html Звезда «Гарри Поттера» родила первенца
Звезда «Гарри Поттера» родила первенца
32-летняя британская актриса Бонни Райт, сыгравшая Джинни Уизли в серии фильмов "Гарри Поттер", впервые стала матерью. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.
Артистка опубликовала фотографию новорожденной дочери, которую Райт и ее супруг Эндрю Локо назвали Элио Оушен.
Звезда "Гарри Поттера" рассказала, что ребенок появился на свет 19 сентября. Она добавила, что рожала в стенах своего дома.
"Мы все здоровы и счастливы. Мы с Эндрю так любим наше солнышко", - написала актриса.
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