Гарри Стайлс спровоцировал слухи о новом романе

Актер Гарри Стайлс спровоцировал слухи о романе с певицей Оливией Дин. Как передает Day.Az, об этом сообщает издание The Sun.

Гарри Стайлса заметили с Оливией Дин в одном из кафе сети Five Guys. Актер заказывал еду, а певица стояла рядом с ним. По информации инсайдера из окружения звезд, у них много общего, в том числе схожий музыкальный вкус.

"Гарри больше всего на свете любит кататься на велосипеде и пробовать новые блюда в Лондоне, а Оливия - англичанка, поэтому знает лучшие места", - добавил источник.

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