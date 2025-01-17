В США слепая и глухая собака вернулась к хозяину после трех дней разлуки, пишет UPI, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Спасатели животных из Хорн-Лейк, штат Миссисипи, помогли слепой и глухой собаке по кличке Бобо вновь встретиться со своим владельцем. Этот 16-летний йоркширский терьер пропал из дома и был найден застрявшим в заборе спустя три дня.

По информации приюта для животных, местные полицейские первые связались с организацией, сообщив о собаке, оказавшейся в затруднительном положении. Волонтеры, прибывшие на место инцидента, сразу узнали Бобо, который каким-то образом смог уйти более чем на километр от родного дома.

"Бобо жив, в безопасности и теперь снова дома. Это стало возможным благодаря неравнодушию местных жителей, которые заметили собаку и решили ей помочь", - говорится в сообщении.