Женщина девять месяцев жила с мумией 272-килограммового сына

В городе Новый Орлеан, США, полиция начала расследование в отношении женщины, жившей в одном доме с останками взрослого сына. Об этом сообщает WDSU, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Соседи Барбары Хейнсворт неоднократно жаловались городским властям на мусор, грызунов и насекомых на территории ее дома. В начале мая они заметили, что ее входная дверь открыта, а вокруг дома бегают куры, и обратились в полицию.

Прибывшие полицейские осмотрели дом Хейнсворт. Внутри все было испачкано куриным пометом, мыши прогрызли дыры в полу, по всем комнатам летали мухи. В ходе обыска полицейские нашли мумию 272-килограммового мужчины. Хейнсворт дома не было, ее поймали позже. На допросе она рассказала, что разлагающийся мужчина - ее сын, которого не стало девять месяцев назад. По словам женщины, он страдал от множества заболеваний.

Согласно Nola.com, Хейнсворт была признана умственно отсталой. В прошлом она работала врачом, но 10 лет назад лишилась лицензии. До жуткой находки женщине выписали штраф в шесть тысяч долларов за причинение неудобства соседям. Пока Хейнсворт не предъявили никаких новых обвинений. Расследование продолжается.