100-летний инженер раскрыл неожиданный секрет долголетия

100-летний житель Великобритании отпраздновал юбилей и раскрыл неожиданный секрет своего долголетия. Об этом пишет Cheshire Live, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уильям Уоттс из графства Чешир отметил знаменательную дату в доме престарелых в городе Честер. Мужчина выучился на инженера, долгие годы работал в британском Управлении по атомной энергии и затем занимался бизнесом в Ливерпуле вместе с братом. В 1949 году он женился на своей избраннице Джоан и прожил с ней 70 лет. Они стали родителями троих детей, а сейчас у Уоттса шесть внуков и три правнука.

Во время праздничной вечеринки британец назвал главную причину своего долголетия: "Удача! Если тебе не везет, далеко не уедешь!" Родные рассказали, что Уоттс всю жизнь любил решать сложные задачки, а переехав в дом престарелых, даже взялся учить немецкий язык, который не давался ему в школе.

На юбилей долгожителя родственники и друзья принесли ему множество сладостей. "Мне очень понравилось быть в окружении людей стольких поколений и вспоминать былое. Особенно понравились истории моего 95-летнего брата, который живет в Уиррале. Именно все это помогает сохранить молодость семьи", - сказал Уоттс после праздника.