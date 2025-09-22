Женщина неожиданно разбогатела в свой день рождения

Жительница американского штата Северная Каролина решила сыграть в онлайн-лотерею в свой день рождения и выиграла 626 тысяч долларов. Об этом пишет UPI, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Челси Картер из города Оушен-Айл-Бич решила попытать удачу в честь своего 40-летия. Она села играть около двух часов ночи в день своего юбилея. Вскоре женщина неожиданно сорвала джекпот и разбогатела более чем на полмиллиона долларов. "Я была в шоке. Я начала будить мужа. Говорю ему: "Смотри, я выиграла 626 тысяч долларов!" А он рассмеялся и закрыл глаза", - вспомнила счастливый момент Картер.

Американка заявила, что получила самый лучший подарок на день рождения в жизни. Часть денег она решила потратить на инвестиции, а остальные положить на счета детей.