100-летняя женщина поделилась секретами долголетия

Американская долгожительница из Вирджиния-Бич поделилась секретами, позволившими ей достичь векового юбилея. О ней пишет Fox News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Столетняя Рут Лемей рассказала журналистам, что делает два подхода на велотренажере по полчаса, каждый раз выставляя на нем дистанцию в пять километров. После этого она выходит на получасовую прогулку и проходит полтора километра. Она считает спорт главным секретом своего долголетия.

"Много упражнений, достаточно сна, я ложусь в 21:30 и ем много овощей - стараюсь поддерживать здоровье", - отметила женщина. Если ей не удается выйти на улицу, она ходит из одного конца дома в другой. "Это 170 шагов по 40 раз, то есть 6800 шагов", - рассказала Лемей.

Американка всегда вела активный образ жизни и до 98 лет самостоятельно водила автомобиль. Ее дочь Аннетт Паркер добавила, что мать придерживается сбалансированной диеты: ест нежирный йогурт, овсянку, курицу и морепродукты. Она поддерживает социальные связи и следит за психологическим здоровьем. Примечательно, что Лемей никогда не курила и не употребляла алкоголь. При этом в ее семье не было предпосылок к долголетию - отец дожил до 65 лет, а мать - до 74 лет.