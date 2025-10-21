20-летняя невеста сделала татуировку и не дожила до собственной свадьбы

В Беларуси 20-летняя невеста сделала татуировку перед свадьбой и не дожила до нее.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, историей заинтересовалось издание ОНТ.

Жительница города Молодечно Минской области в рамках подготовки к бракосочетанию решила закончить татуировку, контуры которой нанесла некоторое время назад. В качестве мастера она выбрала собственного жениха. В публикации отмечается, что работу планировалось выполнить в два этапа, но, поскольку до свадьбы оставалось менее двух недель, ее завершили за вечер. Сеанс проводился дома, а не в салоне.

Сразу после процедуры у девушки поднялась температура, но к врачу она обращаться не стала, ограничившись приемом жаропонижающего, но это не помогло. Спустя двое суток она внезапно потеряла сознание и была госпитализирована. К тому моменту из-за инфекции у нее развился сепсис (заражение крови), справиться с которым врачам не удалось.

Медики предполагают, что причиной произошедшего стала именно татуировка, однако родные девушки сомневаются в этом, так как результатов судебной экспертизы у них все еще нет. В Следственном комитете Беларуси от комментариев на эту тему воздержались, сославшись на то, что следствие еще не окончено.