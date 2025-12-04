https://news.day.az/popularblog/1799696.html Каким был ноябрь для блогера Назрин Наджафовой? - ФОТО В своей новой публикации известный азербайджанский блогер Назрин Наджафова показала несколько фото, отражающих её ноябрь - тихий, уютный и наполненный простыми моментами. Отметим, что Н.Наджафова является дочерью народной артистки Азербайджана Мялякханум Эйюбовой. Она замужем за певцом Марданом Кязимовым.
