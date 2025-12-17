Популярная азербайджанская блогер станет матерью спустя 10 лет

Популярная азербайджанская блогер Аида Алиева, после долгих десяти лет ожиданий, готовится стать матерью. Радостной новостью она поделилась на своей странице в Instagram, опубликовав эмоциональный пост о долгом и непростом пути к материнству, передает Day.Az.

В своей публикации Алиева рассказала, что на протяжении многих лет проходила лечение в клиниках, пережила боль, отчаяние и многочисленные прерванные беременности.

По её словам, путь к заветной мечте оказался крайне сложным и сопровождался тяжёлыми моральными и физическими испытаниями.