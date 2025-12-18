https://news.day.az/popularblog/1803357.html Народную артистку Сакину Исмайлову не узнать - ФОТО Народная артистка Азербайджана Сакина Исмайлова привлекла внимание своей публикацией. Как передает Day.Az, фотография, опубликованная певицей в её аккаунте в социальной сети Инстаграм, вызвала бурные обсуждения. Певица переусердствовала с фотошопом, что сделало ее лицо неузнаваемым.
