Народную артистку Сакину Исмайлову не узнать

Народная артистка Азербайджана Сакина Исмайлова привлекла внимание своей публикацией.

Как передает Day.Az, фотография, опубликованная певицей в её аккаунте в социальной сети Инстаграм, вызвала бурные обсуждения. Певица переусердствовала с фотошопом, что сделало ее лицо неузнаваемым. 