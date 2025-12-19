https://news.day.az/popularblog/1803537.html Народная артистка Сакина Исмайлова поделилась архивной записью с концерта - ВИДЕО Народная артистка Сакина Исмайлова поделилась в Instagram видео с концертного выступления, на котором исполняет произведение "Хан аминин агырламасы" ("Приём у дяди Хана"). Как передает Day.Az, видео вызвало тёплый отклик у поклонников, отметивших глубину исполнения и сохранение национальных музыкальных традиций.
