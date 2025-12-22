https://news.day.az/popularblog/1804380.html Чем удивила Москва Хатиру Ислам? - ФОТО Азербайджанская певица Хатира Ислам оказалась в центре внимания в социальных сетях благодаря новым фотографиям, которые она опубликовала в Москве. Как передает Day.Az, фотографии артистки вызвали большой интерес у подписчиков. Хатира Ислам провела фотосессию в российской столице.
Азербайджанская певица Хатира Ислам оказалась в центре внимания в социальных сетях благодаря новым фотографиям, которые она опубликовала в Москве.
Как передает Day.Az, фотографии артистки вызвали большой интерес у подписчиков.
Хатира Ислам провела фотосессию в российской столице. Артистка также отметила необычную погоду, добавив следующее примечание: "В истории Москвы до сегодняшнего дня такой благоприятной погоды не было. Зима не может наступить".
Пост быстро собрал множество лайков и комментариев.
