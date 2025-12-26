Кянан Бадалов рассказал, как готовить лявянги из индейки

Азербайджанский блогер Кянан Бадалов опубликовал в соцсетях пост, в котором поделился подробностями приготовления индейки лявянги в дровяной печи.

По его словам, птицу рекомендуется заранее оставить "на воздухе" на один-два часа - соль можно нанести заранее, чтобы мясо слегка подсохло, передает Day.Az.

Особое внимание Бадалов уделил начинке: кислые ингредиенты для лявянги он советует использовать разных видов, чтобы вкус оказался неожиданным и многогранным.