Айсель Агаева о силе женской дружбы - ВИДЕО Азербайджанская блогер Айсель Гулиева поделилась в Instagram личным и эмоциональным постом, посвящённым дружбе. Как передает Day.Az, в публикации она отметила, что её с подругами связывают 25 лет дружбы, за которые в жизни было многое: три бывших мужа, семеро детей и, несмотря ни на что, неизменная поддержка друг друга.
Азербайджанская блогер Айсель Агаева поделилась в Instagram личным и эмоциональным постом, посвящённым дружбе.
Как передает Day.Az, в публикации она отметила, что её с подругами связывают 25 лет дружбы, за которые в жизни было многое: три бывших мужа, семеро детей и, несмотря ни на что, неизменная поддержка друг друга.
Айсель подчеркнула, что именно подруги остаются рядом в самые разные периоды жизни, и выразила им благодарность за то, что они есть.
