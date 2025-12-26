Айсель Агаева о силе женской дружбы

Азербайджанская блогер Айсель Агаева поделилась в Instagram личным и эмоциональным постом, посвящённым дружбе.

Как передает Day.Az, в публикации она отметила, что её с подругами связывают 25 лет дружбы, за которые в жизни было многое: три бывших мужа, семеро детей и, несмотря ни на что, неизменная поддержка друг друга.

Айсель подчеркнула, что именно подруги остаются рядом в самые разные периоды жизни, и выразила им благодарность за то, что они есть.