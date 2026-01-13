Айсель Агаева рассказала за что ей бывает стыдно

Азербайджанский блогер Айсель Агаева рассказала подписчикам о своих страхах и о том, за что ей бывает стыдно.

Как передает Day.Az, соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Инстаграм.

"Боже, как мне стыдно, когда я не узнаю людей. Например, однажды я знакомилась с девушкой три (!!!) раза. Я не могла ее запомнить, пока мы не стали работать вместе. Она уже всерьез думала, что я просто высокомерная и делаю вид, что не узнаю ее", - написала Айсель к публикации.