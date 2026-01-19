Рум-тур новой дачи от Меликовых

Азербайджанские блогеры Меликовы поделились в Instagram рум-туром своей новой дачи в Баку.

Как передает Day.Az, в опубликованном видео они показали, как обустроили дом: продемонстрировали кухню, ванную комнату, спальни и другие помещения.

Также блогеры рассказали, над какими деталями в интерьере ещё предстоит поработать и что планируют доработать в ближайшее время.