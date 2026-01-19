https://news.day.az/popularblog/1810315.html Рум-тур новой дачи от Меликовых - ВИДЕО Азербайджанские блогеры Меликовы поделились в Instagram рум-туром своей новой дачи в Баку. Как передает Day.Az, в опубликованном видео они показали, как обустроили дом: продемонстрировали кухню, ванную комнату, спальни и другие помещения.
Также блогеры рассказали, над какими деталями в интерьере ещё предстоит поработать и что планируют доработать в ближайшее время.
