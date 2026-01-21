https://news.day.az/popularblog/1810989.html Обычное кафе во Вьетнаме - ВИДЕО Азербайджанский трэвел-блогер Айшан Мамедова показала подписчикам обычное кафе во Вьетнаме. Как передает Day.Az, соответствующие кадры она опубликовала у себя на странице в Инстаграм.
Обычное кафе во Вьетнаме - ВИДЕО
Азербайджанский трэвел-блогер Айшан Мамедова показала подписчикам обычное кафе во Вьетнаме.
Как передает Day.Az, соответствующие кадры она опубликовала у себя на странице в Инстаграм.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре