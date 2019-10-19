Меган Маркл расскажет о трудностях материнства в документальном фильме
В Сети появился трейлер к документальному фильму о герцогине Сассекса Меган Маркл. Об этом сообщает портал Mediaite, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что в фильме жена принца Гарри расскажет о трудностях, с которыми она столкнулась, когда была в положении.
Маркл заявила о том, что во время ее беременности в британских СМИ выходило множество негативных материалов о ней, которые также продолжили публиковаться и после рождения ее сына Арчи.
Она также отметила, что каждая женщина ощущает себя уязвимой, особенно находясь в положении. Герцогиня также поблагодарила интервьюера за вопрос о ее самочувствии.
"Не многие интересуются тем, как у меня дела", - сказала Маркл.
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