В Сети появился трейлер к документальному фильму о герцогине Сассекса Меган Маркл. Об этом сообщает портал Mediaite, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что в фильме жена принца Гарри расскажет о трудностях, с которыми она столкнулась, когда была в положении.

Маркл заявила о том, что во время ее беременности в британских СМИ выходило множество негативных материалов о ней, которые также продолжили публиковаться и после рождения ее сына Арчи.

Она также отметила, что каждая женщина ощущает себя уязвимой, особенно находясь в положении. Герцогиня также поблагодарила интервьюера за вопрос о ее самочувствии.

"Не многие интересуются тем, как у меня дела", - сказала Маркл.

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