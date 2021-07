Стала известна программа Венецианского кинофестиваля

Объявлена программа Венецианского кинофестиваля.

Всего международному жюри во главе с южнокорейским режиссером Пон Джун Хо предстоит оценить 20 лент, которые поборются за основные награды.

Среди них работа Педро Альмодовара "Параллельные матери" (Madres Paralelas), показом которой будет открываться смотр, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Главную роль в фильме сыграла Пенелопа Крус. Она же играет в картине "Официальный конкурс" (Competencia Oficial) аргентинцев Мариано Кона и Гастона Дюпра с соотечественником Антонио Бандерасом. В одной из конкурсных французских лент по мотивам Бальзака предстанет Жерар Депардье.

Италию в конкурсе представляют четыре фильма. Один из них - "Рука бога" (E stata la mano di Dio) Паоло Соррентино. Режиссер снял автобиографию, повествующую о его неаполитанском детстве, во многом связанном с выступавшим за футбольный клуб "Наполи" Диего Марадоной, и о потере родителей в раннем возрасте, что повлияло на всю его дальнейшую судьбу. Картина сделана для цифровой платформы Netflix.

В "Горизонтах" представлены почти 20 фильмов, в том числе единственная анимация в программе - из Японии.

На закрытии вне конкурса представят итальянскую ленту Роберто Андо "Спрятанный ребенок" (Il Bambino Nascosto). Вне конкурса покажут 12-й эпизод "Хэллоуин убивает" (Halloween Kills) от Дэвида Гордона Грина с Джейми Ли Кертис, которой будет вручена одна из двух статуэток почетного "Золотого льва Святого Марка". Второе такое признание присуждено итальянскому актеру и режиссеру Роберто Бениньи.

Вне конкурса будет представлен новый фильм Ридли Скотта с Мэттом Дэймоном и Беном Аффлеком "Последняя дуэль" (The Last Duel), фильм, который, по словам худрука Барберы, перекликается с движением Me Too, даже если повествует о событиях далекого прошлого. Как было объявлено ранее на фестивале, вне конкурса покажут ленту "Дюна" (The Dune) Дени Вильнева. Барбера назвал ее "одним из самых ожидаемых проектов".

Продолжается традиция включать в фестивальную программу серии из сериалов. На этот раз на фестивале состоится премьера пяти мини-эпизодов "Сцен из супружеской жизни" (Scenes From a Marriage) по картине 1973 года Ингмара Бергмана, снятых Хагаем Леви с Джессикой Честейн и Оскаром Айзеком для HBO.

Как отметил Барбера, в этом году на соискание отборщиков было представлено больше, чем обычно, фильмов. "Похоже, пандемия и все связанные с ней аспекты стимулируют творчество", - сказал он. "Уверен в хорошем общем состоянии мирового кинематографа", - добавил он. Барбера сообщил, что всего участвуют представители 59 стран, и в дирекции надеются, что в этом году можно будет обеспечить более обширное присутствие зарубежных делегаций фильмов.

При этом президент Биеннале Роберто Чикутто указал, что и в этом году на фестивальной площадке на острове Лидо будут соблюдаться все строгие нормы по недопущению распространения коронавируса. Число посадочных мест сокращено вдвое - с 8 тыс. до 4 тыс. Сохранятся дополнительные площадки показов, в том числе и в самой Венеции, и на неостровной части города. Пока дирекция Биеннале затрудняется разъяснить, как будет использован ковид-сертификат, который, согласно недавнему решению итальянского правительства, нужен для посещения общественных и культурных мероприятий, а также учреждений, включая кинотеатры.

78-й Венецианский кинофестиваль состоится с 1 по 11 сентября.