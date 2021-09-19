Сколько получают Халит Эргенч, Бурак Озчивит и другие турецкие звезды

Турецкие сериалы с каждым годом становятся все популярнее и это, разумеется, отражается на благосостоянии актеров.

Так, журналистам стали известны баснословные гонорары знаменитостей Турции, передает Day.Az со ссылкой на starhit.ru.

Ожидаемо рекордсменом по гонорарам оказался Бурак Озчивит. За каждый эпизод сериала актер зарабатывает 250 тысяч турецких лир. Таким образом, ежемесячный доход звезды составляет более одного миллиона лир.

Сейчас Бурак считается самым популярным турецким артистом. Сериалы с его участием бьют все рекорды, а на социальные сети звезды подписаны миллионы людей.

Не отстает от Озчивита и Халит Эргенч. Актер, воплотивший образ султана Сулеймана в "Великолепном веке", тоже получает около 250 тысяч лир за каждый эпизод сериала с его участием. Вот только работы у него чуть меньше, чем у молодого коллеги.

На пятки вышеперечисленным артистам наступает Кыванч Татлытуг. Его стандартный гонорар - 200 тысяч лир за каждый эпизод. Столько же получает Кенан Имирзалы-оглу.

А вот гонорары девушек традиционно ниже, чем у мужчин. Среди лидеров оказалась супруга Бурака Озчивита Фахрие Эвджен. Актриса получает около 150 тысяч лир за каждый сериальный эпизод с ее участием. Выходит, что супружеская чета сейчас является самой успешной и богатой в турецком шоу-бизнесе.

Аналогичные гонорары имеют Берен Саат, Серенай Сарыкая и Джансу Дере. Именно эти артистки сейчас наиболее востребованы в Турции, поэтому могут требовать огромные деньги за работу.

Напомним, что средняя продолжительность местного сериала - 100 серий. Так что легко посчитать, что только один проект может гарантировать звезде безбедную старость. При этом в турецком шоу-бизнесе царит жесткая конкуренция и выбиться в актеры первого эшелона крайне сложно. Те же артисты, которые не могут похвастаться огромной фан-базой получают скромные гонорары, не превышающие 10 тысяч лир.