«Би-би-си» опубликовала список лучших сериалов столетия

По версии "Би-би-си" лучшим сериалом XXI века названа американская криминальная драма "Прослушка" (The Wire) от HBO, выходившая с 2 июня 2002 года по 9 марта 2008 года. Ознакомиться с полным рейтингом из сотни самых выдающихся телепроектов века можно на сайте телерадиокомпании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Второе место списка занимает американский драматический "Безумцы" (Маd Men), семь сезонов которого транслировались на телеканале AMC с 19 июля 2007 года по 17 мая 2015 года. Шоу получило четыре рекордные премии "Эмми" подряд в категории "Лучший драматический сериал".

На третьем месте - "Во все тяжкие" (Breaking Bad), премьерные серии которой транслировались по AMC с 20 января 2008 года по 29 сентября 2013 года. Четвертое место занял британский сериал "Дрянь" (Fleabag), созданный актрисой и сценаристкой Фиби Уоллер-Бридж, которая также сыграла в нем главную роль.

На пятой строчке рейтинга - фэнтези "Игра престолов" (Game of Thrones) для HBO. Премьера первого сезона в США состоялась 17 апреля 2011 года, а последняя серия финального сезона увидела свет 19 мая 2019 года.

В десятку лучших сериалов XXI столетия также вошли сериал HBO "Я могу уничтожить тебя" (I May Destroy You) - громкий проект прошлого лета длиной в один сезон, "Оставленные" (Leftovers), который выходил в эфир на HBO с 29 июня 2014 года по 4 июня 2017 года, "Американцы" (The Americans), который транслировался с 30 января 2013 по 31 мая 2018 года на канале FX, британская версия шоу "Офис" (The Office UK), которая три года - с 2001 по 2003 - шла на BBC Two и BBC One, а также продолжающиеся на HBO с 2018 года "Наследники" (Succession)- сериал автора знаменитого "Пип-шоу" Джесси Армстронга.

В составлении рейтинга участвовали 206 критиков, журналистов, ученых и представителей индустрии из 43 стран.

