Бритни Спирс отписалась от сестры в Instagram

Певица Бритни Спирс отписалась в Instagram от своей младшей сестры, 30-летней Джейми Линн Спирс, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

При этом сама Джейми Линн все еще подписана на Бритни.

Всего у 39-летней певицы 46 подписок в социальной сети: среди них ее жених, фитнес-тренер Сэм Асгари, светская леди Пэрис Хилтон и певица Селена Гомес.

В 2021 году Бритни Спирс освободилась из-под опеки своего отца, продолжавшейся 13 лет. Известно, что отец контролировал ее финансы, передвижения и личную жизнь вплоть до принятия контрацептивов.

После снятия опеки Спирс намекала на то, что другие члены семьи не оказывали ей настоящей поддержки.

Джейми Линн Спирс в настоящее время анонсирует выход своих мемуаров "То, что я должна была сказать". Название книги было изменено в октябре 2021 года после критики со стороны фанатов Бритни. Изначально она называлась "Должна признаться" (I Must Confess) - это цитата и дебютного сингла Бритни Спирс ...Baby One More Time, вышедшего в 1998 году.