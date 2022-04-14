Джон Траволта почтил память сына, умершего в 16 лет

Голливудский актер Джон Траволта решил почтить память первенца, который умер в 16 лет, и опубликовал архивное фото с ним в соцсетях, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

14 апреля 2022 года Джетту исполнилось бы 30 лет.

"Мой дорогой Джетти, я скучаю по тебе больше, чем можно выразить словами. Я думаю о тебе каждый день. С днем ​​рождения. С любовью, твой папа", - написал артист.

Сын Джона Траволты и его жены актрисы Келли Престон умер 2 января 2009 года в доме семьи на Багамских островах. Мальчик страдал от синдрома Кавасаки, который спровоцировал эпилептический припадок. Артисты нашли Джетта в ванной комнате, но спасти не смогли. Они рассказывали в многочисленных интервью о семейной трагедии.

В июле 2020 года умерла жена актера, которая два года боролась с раком груди. Артистке было 57 лет.

Траволта воспитывает двоих детей от Келли Престон: 21-летнюю дочь Эллу Блю и 11-летнего сына Бенджамина.