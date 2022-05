Новый альбом Гарри Стайлса установил рекорд прослушиваний

Британский музыкант Гарри Стайлс выпустил третий сольный альбом "Harry's House", установивший рекорд прослушиваний на Apple Music, сообщает Billboard. Во время презентации он объяснил, почему на данный момент этот альбом его любимый, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Когда я начал записывать музыку, я понял, что мне важно не столько географическое положение, сколько внутреннее состояние. Поэтому я выбрал такое название, смысл которого заключался в том, чтобы вы представили себя в моем доме - мой обычный день и мысли. Я исполняю как веселую, так и грустную музыку. Для меня важны ощущения. <...> Я хотел, чтобы это было похоже, будто каждый человек может прийти ко мне домой, но при этом услышать те песни, которые нравятся именно мне", - рассказал певец.

В пластинку вошли 13 песен, в том числе ранее синглы "As It Was" и "Late Night Talking". Над созданием песен Стайлс работал три года сразу в трех странах - США, Великобритании и Японии.