Умер один из основателей Depeche Mode Энди Флэтчер

Английский музыкант-клавишник, один из основателей группы Depeche Mode Энди Флэтчер умер в возрасте 60 лет, говорится в сообщении официального аккаунта группы в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на РБК.

"Мы шокированы и преисполнены грусти из-за смерти нашего дорогого друга и товарища по группе Энди Флэтчера. "Флэтч" был человеком с золотым сердцем, всегда готовый поддержать в нужный момент", - написали музыканты.

Эндрю Джон Леонард Флэтчер родился в Великобритании (графство Ноттингемшир) 8 июля 1961 года. В конце 1970-х годов вместе со школьным товарищем организовал группу No Romance in China, в которой играл на бас-гитаре. После знакомства Флэтчера с Мартином Гором группа преобразовалась в трио Composition of Sound, а с присоединением Дэвида Гаана - сменила название на Depeche Mode. В 2002 году Энди Флэтчер организовал свой музыкальный лейбл Toast Hawaii.