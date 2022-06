Red Hot Chili Peppers начали свой новый тур 2022 года

Новое кругосветное путешествие Red Hot Chili Peppers с концертами проходит в поддержку нового альбома Unlimited Love, который они выпустили 1 апреля. Этот музыкальный материал является продолжением The Getaway 2016 года, пишет The Garajedel rock, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Кроме того, в новом альбоме есть характерные звуки гитары Джона Фрушанте, который вернулся к записи с группой спустя более десяти лет.

Red Hot Chili Peppers исполнили в общей сложности 18 песен на своей презентации в испанской Севилье. С нее начался их тур. Энтони Кидис (вокал), Джон Фрушанте (гитара), Фли (бас) и Чад Смит (ударные) открыли вечер одним из своих самых популярных хитов Can't Stop.

Были исполнены также: Scar Tissue, Californication и Give It Away. Завершили свое шоу выступлением на бис двух песен: Under The Bridge и By The Way.