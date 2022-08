HBO Max представил тизер сериала по игре «The Last of Us»

HBO Max на своем YouTube-канале показал тизер-трейлер нового сериала по игре "The Last of Us" с Педро Паскалем и Беллой Рамси в главных ролях. Выход проекта запланирован на 2023 год, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Помимо этого, в ролике также представили главные премьеры стриминговой платформы в будущем сезоне, среди которых оказался мини-сериал "Любовь и смерть" с Элизабет Олсен, Лили Рэйб , Кристен Риттер и Джесси Племонсом.

Также на 2023 запланирован релиз продолжения сериалов "Белый лотос", "Идол", "Тёмные начала", "Индустрия", "Наследники".