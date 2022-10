В Баку прошел гала-вечер премьеры турецкого фильма "Командир"

В кинотеатре CinemaPlus, расположенном в ТЦ "Gənclik Mall", прошел гала-вечер премьеры турецкого фильма - военной драмы "Komutan" (Командир), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Первый показ фильма прошел 7 октября в Анталье и ныне был представлен в Баку. Специально на премьеру из Турции прибыли звезды кинематографа - режиссер и автор сценария картины, исполнитель главной роли Мерт Кылыч и его супруга, исполнительница главной роли Аслихан Гюнер. Премьера фильма вызвала большой ажиотаж, особенно среди молодежи, которая уже за несколько часов стояла у входа в кинотеатр. Все билеты в несколько залов были раскуплены. Премьера прошла с аншлагом и встречена овациями!

Фильм повествует о четырех доблестных турецких воинах, которым поручено забрать тела погибших боевых товарищей, ставших шехидами в противостоянии с террористами в Сирии. Фильм основан на реальных событиях. Съемки проходили в Торосских горах и военной части ВС Турции в Диярбекире.

Перед показом звездная семейная чета ответила на вопросы СМИ.

"Для меня большое счастье впервые приехать в Баку и увидеть такой успех, любовь и внимание азербайджанского народа. Фильм снят в драматическом жанре и очень берет за душу. В фильме я играю мать, потерявшую своего ребенка, что было очень сложно воплотить, требовало колоссальных эмоциональных сил. Надеюсь, наш новый фильм понравится азербайджанским зрителям", - отметила Аслихан Гюнер.

Это второй визит Мерта Кылыча в Баку. Бывший профессиональный футболист и модель, в 2002 году он принимал участие в финале Best Model of the World в столице Азербайджана. Затем переехал в США, где учился актерскому мастерству в Театре Беверли-Хиллз. Слава пришла к нему после исполнения главной роли в сериале Şefkat Tepe. В этой картине он также нашел свою судьбу - Аслихан Гюнер, которая также снималась в этом сериале. Они создали семью в 2013 году.

"Для съемок в фильме актеры прошли серьезную специальную подготовку, в том числе это владение несколькими видами оружия и ведение боя в горной местности. В съемках было использовано большое количество настоящего вооружения. Мы также отдаем дань уважения памяти героических азербайджанских воинов, которые добились победы, освободив Карабах от агрессоров, чтим память шехидов. Надо больше снимать фильмы про освободительную Карабахскую войну, и я готов приложить все усилия для реализации проектов. Очень хотел бы сыграть в фильмах с азербайджанским актерами", - отметил Мерт Кылыч.

Еще одним режиссером картины является Селахеттин Санджаклы. В ролях - Юнус Эмре Булут, Джан Кизилтуг, Хилал Анай, Шюкрю Учюнджю и другие.

Премьера фильма была встречена овациями зрителей.