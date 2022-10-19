Ещё одна страна отказалась от "Евровидения-2023"

Болгария отказалась от участия в песенном конкурсе "Евровидение-2023" из-за нехватки денег, сообщает Day.Az со ссылкой на портал 24chasa.

Решение о том, будет ли страна выступать на конкурсе, принимается правлением болгарского телеканала BNT. Но в 2022 году бюджет канала сократился на один миллион долларов, в то время как расходы выросли в три раза. В результате, BNT не может оплатить участие в конкурсе.

От отправки своих участников на "Евровидение" в следующем году уже отказались Черногория, Босния и Герцеговина, Андорра, Северная Македония, Словакия, Монако и Люксембург. Россия и Беларусь были не допущены до участия в конкурсе из-за конфликта в Украине.