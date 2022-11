Райан Рейнольдс опроверг слухи о появлении Тейлор Свифт в «Дэдпуле 3»

Актер Райан Рейнольдс отреагировал на слухи фанатов о появлении певицы Тейлор Свифт в фильме "Дэдпул 3". Его слова цитирует NME, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Слухи о том, что Свифт сыграет эпизодическую роль в предстоящем фильме Marvel, появились в сентябре, когда Рейнольдс поделился рекламным роликом, анонсирующим "Дэдпула 3". Тизер, в котором говорилось, что Хью Джекман повторит свою роль Росомахи в фильме о супергероях, был снят в том же доме, который использовался для короткометражного фильма Свифт 2021 года "All to well".

Рейнольдс опроверг появление певицы в предстоящем фильме. Актер рассказал, что, хотя Свифт не присоединится к актерскому составу фильма, он остается открытым для идеи присоединения исполнительницы к франшизе Marvel. "Я бы сделал все для этой женщины. Она гений", - высказался он.