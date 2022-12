Бритни Спирс повторила свой культовый образ 2000 года

Американская певица Бритни Спирс воссоздала свой культовый образ из клипа на хит "Oops I Did It Again". Видеороликом звезда поделилась с подписчиками своих социальных сетей, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

41-летняя Бритни Спирс опубликовала в личном блоге очередной провокационный ролик. В кадре певица, одетая в красный обтягивающий комбинезон, танцует под песню Santa Baby Эрты Китт на фоне наряженной елки, пьет шампанское из бутылки и ест торт с пола. Поклонникам звезды новый ролик напомнил клип на песню Бритни 2000 года "Oops I Did It Again", в котором певица танцует в красном комбинезоне из латекса.

В подписи Бритни извинилась перед подписчиками, что в очередной раз "случайно" удалила свой аккаунт и поделилась планами на 2023 год.

"Веселый Санта уже в пути! Моя цель в этом году - научиться чувствовать себя так же комфортно с окружающими, как и им со мной! Хочу в этом году пойти на свадьбу, взять микрофон, спеть пару песен и восемь раз упасть! Это мой первый год за последние 15 лет, когда ко мне будут относиться, как к равной", - заявила Спирс.