https://news.day.az/showbiz/1564126.html Определился победитель "Евровидения 2022"
Определился победитель "Евровидения 2022"
Слоган "Евровидения-2023" - United By Music (Объединенные музыкой). Логотип представляет собой цепочку сердец, бьющихся в унисон. Ведущие конкурса в Ливерпуле - шведская певица Алиша Диксон, британская актриса Ханна Уэддингем, украинская певица Юлия Санина и ирландский телеведущий Грэм Нортон.
В результате голосования телезрителей и национального жюри стран - участников "Евровидения" победителем стала Украина, набрав 583 очка. Второе и третье места заняли Финляндия (526) и Израиль (362).
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