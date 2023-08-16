Американская актриса Зоуи Дешанель выходит замуж за своего возлюбленного, телеведущего Джонатана Скотта. Об этом сообщает People, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, 45-летний Джонатан Скотт сделал предложение 43-летней Зоуи Дешанель во время семейной поездки в Шотландию. Двое детей актрисы - 8-летняя дочь Элси и 6-летний сын Чарли - также присутствовали во время помолвки.

Вечером 14 августа актриса опубликовала в личном блоге совместный снимок с возлюбленным, сделанным на фоне старинного замка, на котором продемонстрировала подписчикам помолвочное кольцо с тремя крупными бриллиантами.

"Навсегда начинается сейчас", - подписала снимок Зоуи Дешанель.

Поклонники актрисы поздравили ее с важным событием.

"Вы потрясающая пара!", "Будьте всегда счастливы!", "Поздравляю вас!", "Вы такие счастливые! Любите друг друга всегда", "Очень красивое кольцо! Поздравляю!", "Зоуи и Джонатан навсегда! Любви вам!" - написали пользователи в комментариях.

Зоуи Дешанель и Джонатан Скотт познакомились в начале 2019 года на съемках популярного американского телешоу Carpool Karaoke. Спустя несколько месяцев пара подтвердила свой роман, появившись в эфире шоу "Танцы со звездами".